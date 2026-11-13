美国纽约联邦法院驳回了国际足联两个美国部门提出的动议，这些部门试图阻止欧足联收集有关国际足球联合会主席詹尼·因凡蒂诺行为的证据。此案涉及一项拟议计划，即让私人投资者参与国际足联在世界杯和其他赛事中的商业利益，德国之声报道。

法院裁决

纽约南区法官珍妮特·巴尔加斯裁定，国际足联的美国机构在此案中不具有直接、实质性且受法律保护的利益。法官在一份八页的裁决中指出，根据案件材料，这些机构和国际足联本身都不应成为可能刑事诉讼的当事方。

欧足联于8月提交了调取证据的申请。该联合会表示，其寻求促成因凡蒂诺被免职；如果发现财务违规证据，将在瑞士提出刑事控诉。法院作出裁决后，欧足联可以提出调取与该交易相关文件的请求。

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FIFA Forward Enterprise计划

欧足联寻求从美国银行摩根大通和由约书亚·库什纳拥有的投资公司Thrive Capital获取文件。该联合会尤其提出了Thrive Capital如何被选中领导一个投资者团体的问题。

因凡蒂诺提议成立FIFA Forward Enterprise，以管理国际足联在世界杯和其他赛事中的商业利益，并可向私人投资者出售少数股权。这项于7月公布的计划被三个洲际足球联合会否决，而欧足联威胁称，如果该计划不被取消，将抵制未来的国际足联赛事。

据德国之声报道，国际足联的211个成员协会被提议各获得2000万美元，即1810万欧元，以换取批准该项目。因凡蒂诺最终于8月放弃了该计划。国际足联的律师表示，法院没有审理欧足联请求的合理性，目前也没有义务提供任何文件。

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