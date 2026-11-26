美国纽约州法院判令加密货币交易公司NovaTechFx和挖矿公司AWS Mining的创始人辛西娅·佩蒂翁和埃迪·佩蒂翁支付13.7亿美元。该裁决涉及欺诈计划，来自多个国家的数十万投资者因此受害，其中包括1.1万名纽约州居民，CoinDesk报道。

总检察长提起诉讼

该法院裁决是在纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯于2024年6月向该州最高法院提起诉讼后作出的。根据其办公室的数据，NovaTech和AWS Mining通过教会祈祷团体、社交媒体和WhatsApp聊天群招揽投资者，承诺通过加密货币和外汇交易获得高额回报。

詹姆斯的办公室表示，这些计划尤其针对海地难民和移民家庭。总检察长指出，NovaTech通过宗教和社区团体招揽人们，向他们承诺更好的生活，却使他们失去积蓄。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

案件中的其他涉案人员

总检察长办公室还从另外四名参与该计划的人员处获得了近600万美元的赔付款。所有这些人均被永久禁止在证券、大宗商品和加密货币领域工作。

根据美国证券交易委员会的数据，NovaTech在2019年至2023年期间从超过20万名投资者处募集了约6.5亿美元。2024年8月，SEC指控该公司欺诈。NovaTech在2023年5月停止运营，当时投资者在提取资金时遇到了困难。2025年8月，辛西娅和埃迪·佩蒂翁被禁止在证券、大宗商品和加密货币领域工作。

关注我们在