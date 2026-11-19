海牙国际法院裁定，缅甸在近十年前所谓的清剿行动中，对穆斯林少数族群罗兴亚人实施了种族灭绝行为。法院认定，这些行为属于《联合国防止及惩治灭绝种族罪公约》范畴，并且实施时意图毁灭缅甸境内相当大一部分罗兴亚人口，据《卫报》报道。

历经七年审理后作出裁定

冈比亚代表受害的罗兴亚人对缅甸提起诉讼。该案尤其基于被认为表明存在种族灭绝意图的言论，以及军方在若开邦袭击期间的行为模式。其中包括杀害试图逃离的人，并阻止他们返回。

缅甸2016年至2017年的军事行动迫使逾70万名主要为穆斯林的罗兴亚人逃往孟加拉国。难民报告称，成年人和儿童遭到大规模杀害，发生轮奸事件，村庄被焚毁。今年1月，法院闭门听取了从孟加拉国营地前来的受害者证词。

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罗兴亚人的处境

超过100万罗兴亚人至今仍生活在孟加拉国，那里有世界上最大的难民聚居地。在以佛教人口为主的缅甸，据估计仍有不足60万罗兴亚人。

缅甸当局否认存在种族灭绝，并称军事行动针对的是一个发动游击袭击的罗兴亚武装组织。与此同时，国际法院的裁决具有约束力，但该法院没有直接强制执行裁决的机制。其命令可能具有外交影响力，并影响包括制裁在内的国际行动。

这是该法院首次在一项裁决中直接认定一国对种族灭绝负有责任。此前，在涉及巴尔干战争期间罪行的案件中，法院没有认定国家对种族灭绝负有直接责任，尽管塞尔维亚被认定对未能防止和惩处斯雷布雷尼察种族灭绝负有责任。

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