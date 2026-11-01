巴基斯坦联邦宪法法院将于11月6日审理一项公益请愿书，该请愿书要求限制16岁以下儿童使用社交媒体。联邦政府及其他被申请人已收到有关听证会的通知。听证会将由阿米尔·法鲁克法官主持的三名法官合议庭进行。

合议庭组成与请愿书

合议庭成员还包括罗兹·汗·巴雷奇法官和赛义德·阿尔沙德·侯赛因·沙阿法官。此前，法鲁克法官撤销了法院办公室作出的决定，该决定曾认定请愿书不可受理。他准许上诉，并下令就两名最高法院律师谢拉兹·扎卡和莫因·阿赫塔尔提出的申请举行听证会。

据《黎明报》报道，请愿人称，巴基斯坦儿童在社交媒体上面临网络欺凌、可能导致成瘾的平台设计、性化内容以及对饮酒的美化。他们认为，这会损害儿童的心理和道德发展。

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请愿人要求采取的措施

请愿书指出，巴基斯坦现行法律并不要求用户在访问社交媒体时进行年龄验证。申请人指出，2016年《防止电子犯罪法》没有针对16岁以下用户的专门限制。

请愿人请求法院责令政府修订该法律，引入年龄验证机制，并限制16岁以下人员使用社交媒体。他们还要求电子媒体监管机构PEMRA在儿童可能观看电视节目的时段，更严格地监督内容标准的遵守情况。此外，请愿书还规定政府应与社交平台就家长控制进行协调，并针对未上学或已辍学的儿童采取措施。

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