巴基斯坦法院接受古尔广场火灾案起诉书——《黎明报》

巴基斯坦卡拉奇一家法院接受了古尔广场购物中心火灾案的最终起诉书，并驳回了将谋杀和恐怖主义指控加入案件的申请。南区司法裁判官阿西姆·阿斯拉姆于周三作出这一决定，据《黎明报》报道。

五名店主提出的申请

该申请由五名店主提出，他们要求将谋杀和恐怖主义指控纳入最初的警方报告。法院驳回了该申请，同时接受了该案第二名调查人员准备的材料。

这场购物中心火灾发生在1月17日夜间。灭火工作持续了近两天。据该报报道，至少73人死亡，超过1,100家商店被毁。

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调查认定的被告人员

调查材料列出了古尔广场管理委员会的四名成员：坦维尔·帕什塔、阿马尔·伊斯梅尔、穆罕默德·拉马赞和穆罕默德·阿明。案件还涉及人造花店店主奈马图拉及其11岁的儿子。

调查人员指出，调查发现上述被告存在犯罪性疏忽和不谨慎的迹象。他们被控的罪名包括过失杀人、因疏忽行为造成损害、以火损坏财产，以及疏忽处理火源或易燃物质。该案列有87名控方证人。

起诉书中，调查未认定信德省建筑控制局、消防部门、Rescue 1122、民防部门和地区行政当局存在疏忽。警方于7月提交了此前的起诉书，但法院予以驳回，并责成在一名警察副总监的领导下进行更彻底的调查。

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