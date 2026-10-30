巴基斯坦法院发布防止拖延土地纠纷的指引——Dawn

巴基斯坦联邦宪法法院向土地税收机构，包括旁遮普省税收委员会，发布指引，以防止土地整合纠纷被拖延。该决定是在审理一宗诉讼后作出的，该案程序始于1979年，持续了40多年，Dawn报道。

案件不得拖延

首席大法官阿米努丁·汗表示，土地整合程序必须迅速完成——在法律规定的期限内或在合理时间内完成。他说，漫长的程序会削弱土地整合的目的：合理化土地持有状况，并确保所有者财产权的确定性。

法院由两名法官组成的合议庭审理了哈利库斯·扎曼的民事申诉，阿里·巴卡尔·纳贾菲法官也是合议庭成员。合议庭撤销了拉合尔高等法院拉瓦尔品第分庭2024年9月26日的裁决，该裁决将案件发回土地税收机构。

高等法院最初通过一项经双方同意作出的裁决结束了对该诉讼的审理。随后，这一表述被修改：2024年11月18日的一项命令从裁决中删除了被告代表未提出异议的表述。联邦宪法法院指出，在删除这一部分后，双方同意的问题不再出现。

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对土地税收机构的要求

法院指出，拉合尔高等法院本应就案件实体进行审理并评估书面证据，而不是将其送回土地税收机构体系。法院还注意到，土地税收机构已经执行了2024年9月26日的先前裁决。

新指引规定，官员必须避免无正当理由的延期和行政延误，并记录不可避免延误的原因。必须确保争议各方获得公平的陈述机会，所有决定都必须以案件材料为依据，并包含有说服力的理由说明。

法院还强调，未经法律明确规定的权限，不得审查最终的合法决定；具有约束力的司法指示应立即执行。旁遮普省税收委员会高级成员受命监督陈年案件的及时审理，并确保对无正当理由的延误追究责任。

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