巴基斯坦反恐法院已结束对人权律师伊曼·扎伊纳布·马扎里-哈齐尔及其丈夫哈迪·阿里·查塔案件的审理。两人被控涉嫌破坏一支国际板球队的安保路线并煽动公共骚乱。庭审在阿迪亚拉监狱举行，法院推迟宣判，Dawn报道。

庭审期间，两名被告依据《刑事诉讼法》第342条作出陈述。国家检方代表也完成了辩论发言。

夫妇的声明

马扎里-哈齐尔和查塔表示，针对他们的诉讼是因其法律及人权工作而遭受的迫害。据他们称，审判中提交的证据据称并非指向他们，而是指向警察人员和国家。

这名律师称，在案件审理期间，她和丈夫被关在笼中，因而无法与辩护律师及法院进行适当沟通。她还表示，他们获得公平审判、正当法律程序和人格尊严的权利受到侵犯。

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根据马扎里-哈齐尔的说法，2024年10月25日，这对夫妇正前往法院，警方当时宣布为板球队通行而临时封闭路线。她说，她向执法人员询问有关封路的地方法官命令，但对方未向她提供该文件。这名律师还否认了控方证词，称其虚假且与事件视频记录相矛盾。

上诉与先前案件

这对夫妇正在伊斯兰堡高等法院和巴基斯坦最高法院对案件审理提出异议。周一，他们向最高法院提出申诉，反对伊斯兰堡高等法院10月19日作出的拒绝中止审判的决定。

马扎里-哈齐尔和查塔自1月23日被捕后一直被羁押，该案涉及在伊斯兰堡高等法院外的抗议活动，以及涉嫌不当对待该法院律师协会主席。次日，法院在涉及争议性社交媒体帖文的案件中，以多项指控判处两人17年监禁。9月17日，最高法院暂停执行这些判决，等待伊斯兰堡高等法院就其上诉作出最终裁决；但数小时后，警方又以违反安全规定案再次拘留这对夫妇。

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