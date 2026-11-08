巴基斯坦联邦宪法法院驳回一名NBP员工关于职场骚扰的申诉时，对2022年1月前生效的定义作出了狭义解释。该裁决并未推翻修正案后现行的规定；该规定不仅涵盖明显具有性性质的行为，也涵盖基于性别的歧视，《黎明报》报道。

2022年1月前，关于保护女性免受工作场所骚扰的法律将骚扰定义为不受欢迎的性挑逗、索取性服务、具有性性质的口头或书面沟通或身体行为，以及带有性侮辱性的对待。该定义还涵盖因申诉人拒绝此类要求而试图惩罚其的行为，或将此类要求设为就业条件的行为。

修正案改变了什么

2022年1月，定义中加入了基于性别的歧视。它可能不具有性性质，但可能与歧视性或偏见性观念有关，并导致针对申诉人的歧视性行为。

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对较早案件的适用

根据该专栏作者的表述，扩展后的定义不具有追溯力，适用于修正案出台后的行为。因此，涉及2022年前事件的申诉将根据此前的定义审理；联邦宪法法院将该定义解释为仅涵盖明显具有性性质的骚扰。

2021年，巴基斯坦最高法院在Nadia Naz诉巴基斯坦总统一案中，也对旧定义得出了狭义结论。最高法院在2023年审查该案时表示，原始措辞足够宽泛，可以涵盖性别歧视。《黎明报》作者认为，这种解释实际上会使2022年的修正案变得多余。

作者还认为联邦宪法法院的裁决有误，因为据其评估，在伊斯兰堡高等法院和监察专员处较早审理阶段提交的证据表明，针对申诉人的行为具有明显的性性质。同时，包含性别歧视的现行法律版本，仍适用于2022年修正案之后的案件。

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