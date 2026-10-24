巴基斯坦法院责令夫妇就案件作出说明——黎明报

巴基斯坦伊斯兰堡反恐法院责令人权活动人士兼律师伊曼·扎伊纳布·哈齐尔-马扎里及其丈夫、律师哈迪·阿里·查塔，依据《刑事诉讼法》第342条作出说明。《黎明报》报道，该案听证会在阿迪亚拉监狱举行。

拒绝作出说明

两名被告在10月24日的听证会上拒绝作出说明后，法官塔希尔·阿巴斯·西普拉将听证会延期至10月26日。哈迪·阿里·查塔请求由国家指定的律师代表他们作出陈述。

法官回应称，第342条规定的程序要求被告本人作答。伊曼·扎伊纳布·哈齐尔-马扎里表示，她不会依据该条作出说明。法官警告说，如果这对夫妇不遵从这一要求，裁定中将注明未提交答复。

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案件实质及辩方申请

这对夫妇因2024年的一起案件受审，该案涉及涉嫌破坏一支国际板球队的安全路线以及煽动公共骚乱。这对夫妇被指控移除了路线上的路障，并于10月7日被正式起诉。

在此前的听证会上，国家指定的律师对所有控方证人进行了交叉询问。由于辩护律师没有对证人进行交叉询问，法院任命阿提夫·梅赫穆德为国家律师；他替代了泰穆尔·詹朱阿，后者因其此前的行为被取消参与该案的资格。

10月24日，辩方还请求法院在伊斯兰堡高等法院审理将案件移交给另一法院的申请之前，不要作出最终裁决。辩方还在高等法院对国家律师的任命提出异议。

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