据《快报论坛报》报道，巴基斯坦联邦宪法法院责令国家机关执行最高法院在被解雇员工案件中的裁决，并将申请人视为无条件且依法适当任命的受益员工。

法院裁决的约束力

在由阿里·巴卡尔·纳贾菲法官撰写的一份10页裁决中，法院强调，执行司法裁决是一项宪法义务，而非行政部门善意的问题。法院认为，无视或拖延执行裁决，意味着对法律体系根基本身的挑战。

由首席大法官阿明-乌德-丁·汗主持的三名法官合议庭审议了执行最高法院裁决的问题。法院指出，不执行裁决会造成危险先例，可能破坏法院权威与权利保护之间的平衡，并削弱公众对司法体系的信任。

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员工案件

2021年12月，巴基斯坦最高法院主动采取行动，恢复了数千名政府雇员的职位。这些雇员是在该院此前作出裁决、废除2010年有关恢复被解雇员工职位的法律后被解雇的。

联邦宪法法院提出疑问：2021年12月17日的裁决是否已得到全面执行，以及不执行该裁决是否可能构成藐视法庭。法院还指出，受益员工的相关条件是由于时间流逝及相关部门的不作为而被取消或削弱，并非员工自身的过错。

法院对雇主的不作为表示担忧，但指出，鉴于总体情况，现阶段将避免采取更积极的行动。

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