南非布隆方丹选举法院裁定，将西武伊莱·贾克温·奇基拉的名字从东开普省雷蒙德·姆赫拉巴市第03选区经济自由斗士党（EFF）的候选人名单中删除。法院责令南非独立选举委员会（IEC）确保在周三的地方选举中无法投票给他，TimesLIVE报道。

关于未获同意的声明

法官莫迪巴·雄格韦指出，奇基拉的案件不同寻常：在其他类似纠纷中，申请人寻求将自己的名字列入候选人名单，而奇基拉则因未表示同意而要求将其名字从名单中删除。

根据法院资料，奇基拉在该党提交其名字之前就已离开EFF。他表示，直到9月16日，他才得知自己被一个他已不再是成员的政党提名。这位曾任阿马托莱和夸马科马地区EFF地方领导人的人士称，他没有同意参加选举，没有签署提名文件，也没有授权该党使用他的名字。

奇基拉还向法院表示，他认为有关其提名的文件是通过欺诈手段提交的。根据裁决，他已向夸马科马警方报案，称可能存在伪造文件和欺诈行为。

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EFF的立场与新选票

EFF没有反驳奇基拉的说法，也没有向法院解释为何他的名字会出现在候选人之中。法院强调，政党不能在未经本人同意的情况下强迫其参选，因为这可能损害其尊严，并使其受到公众关注和可能的攻击。

EFF东开普省地区协调员维罗妮卡·门特表示，在阅读该裁决之前，她不会发表评论。同时，她称，该党获得的信息显示，奇基拉最初接受了提名，随后在IEC名单修改期限结束后撤回。她还表示，根据该党的资料，他的EFF党籍仍然有效。

法院裁定，如果能在周一特别投票开始前完成，应为第03选区印制新选票。IEC副传播负责人戴维·曼达哈表示，委员会已重新印制4,200张不含奇基拉姓名的选票。

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