美国法院签发令状，在油轮 Atlantic Asphalt 于新奥尔良与停泊中的游轮 American Heritage 相撞后，暂时将该油轮的控制权移交给联邦官员。新奥尔良港委员会提起诉讼，称码头至少遭受了100万美元损失，《台北时报》报道。

碰撞调查

据美国海岸警卫队消息，该油轮可能失去了操纵控制，但事故的确切原因尚未确定。这艘长160米的船只悬挂马绍尔群岛国旗航行。它已被从事故现场拖走。

美国国家运输安全委员会表示，已找到该油轮的航行数据记录仪。一个由16名专家组成的小组将在新奥尔良停留一周，对这起事件展开调查。初步报告预计将在30天内发布，最终报告则将在18至24个月后发布。

国际海事组织数据显示，Atlantic Asphalt 的所有者是注册于利比里亚蒙罗维亚的 Nave Shipping SA。根据 MarineTraffic 的信息，Nave Shipping 是中国国有企业 China State Shipbuilding Corp. 的子公司。

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乘客落水

American Heritage 上的全部197名乘客和船员，以及油轮船员均生还。32人被送往医院，其中包括两名警察；游轮急剧倾斜后，他们落入水中。没有记录到危重伤情，周六仍有8人在医院。

该游轮仍侧卧在密西西比河码头附近。美国海岸警卫队上尉梅拉妮·伯纳姆表示，移动该船可能需要数周时间。救援人员首先必须从船上安全移除60,500升燃料。

乘客乔·克纳布告诉 WDSU-TV，碰撞前他听到了油轮几次鸣笛。撞击后，船只开始倾斜，随后突然侧翻，他和约100名其他乘客及船员因此落入密西西比河。拖船操作员、其他游轮的船长、附近工作人员和警察向他们提供了帮助。

新奥尔良港口警察局局长梅拉妮·蒙特罗尔认为，乘客在疏散前穿上的救生衣是成功救援的重要因素。American Heritage 当时正在完成一次为期八天、沿密西西比河设有多个停靠点的航程。

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