巴基斯坦白沙瓦高等法院将所有质疑在开伯尔-普什图省实施紧急状态和省长管治，以及质疑依据《维护公共秩序条例》实施逮捕的宪法诉讼移出审理日程。《快报论坛报》报道。

法院管辖权受到限制

前一天，联邦宪法法院剥夺了白沙瓦高等法院对10月12日后提交的开伯尔-普什图省案件的管辖权，其中包括涉及紧急状态和省长管治的案件。早在11月5日，该法院还禁止白沙瓦高等法院审理根据《维护公共秩序条例》实施逮捕的案件。

此前，白沙瓦高等法院准予23名Pakistan Tehreek-e-Insaf党活动人士保释，他们因《维护公共秩序条例》第3条被拘留。法院还在有关该省省长管治的案件中，要求省长和议长作出解释。

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白沙瓦高等法院行政委员会发布正式通知，以执行联邦宪法法院的裁决。该委员会决定，不安排审理于10月12日或之后提交的诉讼，并将根据宪法第199条提出的申请退还申请人。建议原告向适当机构寻求法律救济。

哪些诉讼被移出审理日程

被移出的申请包括要求查明开伯尔-普什图省首席部长苏海尔·阿夫里迪、省议会议长巴巴尔·萨利姆·斯瓦蒂，以及Pakistan Tehreek-e-Insaf党省级分支主席朱奈德·阿克巴尔下落的申请。法院还受理了由PTI主席巴里斯特·戈哈尔·阿里·汗、国民议会反对党领袖马哈茂德·汗·阿查克扎伊、开伯尔-普什图省律师委员会、民族民主运动主席莫辛·达瓦尔以及议员尚达娜·古尔扎尔提出的诉讼。

10月11日，总统阿西夫·阿里·扎尔达里批准了总理谢赫巴兹·谢里夫的建议，根据宪法第232条和第234条实施紧急状态和省长管治。联邦当局援引安全局势恶化、恐怖袭击数量增加，以及据其评估省级行政当局在反恐方面合作不足。行政权力移交给省长费萨尔·卡里姆·昆迪，并在12个地区实施紧急措施。

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