韩国最高法院撤销了前总理韩德洙因在2024年实施戒严中所扮演角色而被判处的15年刑期，并将案件发回首尔高等法院重审。《日本时报》报道。

部分判决将被重新审查

最高法院认定，证据不足以证实韩德洙被判叛乱罪的一项指控。法院在声明中表示，要追究一个人在叛乱期间履行关键职能的责任，必须严格证明其具有破坏宪法秩序的意图。

其中尤其涉及韩德洙在宣布戒严前提议召集部长的做法。根据案件材料，这本意在制造一种表象，即时任总统尹锡悦的决定经过了政府讨论。最高法院裁定，就这一情节而言，没有足够证据证明韩德洙有破坏宪法秩序的意图。

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部分认定仍然有效

与此同时，最高法院维持了关于韩德洙在宣布戒严后参与叛乱的认定。这涉及试图获取政府成员签名、讨论阻挠议会的计划，以及切断部分媒体的电力和供水。

今年1月，韩德洙被判处23年监禁。今年5月，上诉法院将刑期减至15年，其中援引的理由包括他在宣布戒严前有超过50年的公务员工作经历。辩方和检方均对这一裁决提出上诉。现年77岁的韩德洙自1月起被羁押，并否认支持或协助实施戒严。

尹锡悦于2024年宣布的戒严持续约六小时，反对派议员投票决定解除戒严。2025年4月，宪法法院在弹劾后将尹锡悦免职。两个月后，李在明赢得提前举行的总统选举。

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