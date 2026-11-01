韩国首尔行政法院认定，一名高级官员建议一名女员工将照顾孩子的责任交给丈夫的言论构成职场骚扰。该员工申请年假以照顾孩子。法院驳回了该官员要求撤销纪律处分的诉讼，据《韩国先驱报》报道。

因多起事件受到处分

首尔一个区政府的人事委员会最初因多起职场骚扰事件，对该官员作出降薪两个月的处分。经申诉后，首尔市政府申诉委员会将处分期限缩短至一个月。法院维持了这一决定。

根据案件材料，该官员曾对多名员工发表严厉言论。在一次工作简报会上，她告诉其中一人不要试图向她解释任何事情。她还询问另一名员工何时到岗，尽管该员工是按时到达的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法院的评估

法院认为，禁止员工作出解释超出了允许的工作指示范围，造成过度压力，并对工作环境产生负面影响。法院认为，关于所谓迟到的评论，向员工施加压力，要求其在正式工作日开始前到岗。

法院另行指出，建议该员工将孩子交给丈夫照顾，阻碍了她因合法理由行使休年假的权利。该官员辩称，她的话涉及未妥善完成交办任务，或只是普通的工作交谈，但法院未接受这些论点，并在整体语境下评估了相关言论。

法院还驳回了该官员关于在人事委员会调查期间被强制休假限制了其自我辩护能力的主张。法院未发现程序违法，并认为鉴于防止公务员系统内骚扰的需要，该处分并不过重。

关注我们在