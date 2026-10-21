新加坡上诉法院驳回了已故陈明坤之子的上诉。该儿子要求宣告其父亲与越南公民邓兰英于2011年缔结的婚姻无效。据Channel NewsAsia报道，由于该男子未立遗嘱去世，其妻子可以主张获得一半遗产。

多数意见作出的裁决

死者之子陈杰尊请求宣告该婚姻为虚假婚姻，并阻止邓兰英继承遗产。上诉法院三名法官中的两名——Debbie Ong和Ang Cheng Hock——认为，法院不能基于新加坡《妇女宪章》中未规定的理由宣告婚姻无效。

法官指出，可能被视为不当的动机并不是撤销婚姻的独立理由。根据立法修订，自2016年10月1日起缔结的协议婚姻无效，但这些修订不能适用于2011年缔结的婚姻。

首席大法官Sundaresh Menon提出了不同意见。他认为，该婚姻应被宣告无效，因为其并非基于法律意义上的有效结婚许可证缔结。不过，这一立场仍属少数意见。

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案件情况

陈明坤于2011年1月26日与邓兰英结婚。法院认定，他没有将婚事告知家人，没有与妻子共同生活，并继续与姐姐同住。结婚前，该男子面临经济困难，并受到高利贷债主的骚扰。

结婚不到一年后，陈明坤因癌症去世。家人在2012年3月从破产与公共信托管理局的一封信中得知这段婚姻。2024年7月，移民部门通知家人，邓兰英早在2011年就因违反移民法被驱逐出境。

死者的资产主要包括其在一套建屋发展局公寓中所占的14%份额，以及中央公积金中的资金。与此同时，上诉法院没有就遗产的管理或分配作出单独裁决，因为这一问题并未在上诉中审理。

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