澳大利亚昆士兰州最高法院撤销了土地法院的一项决定。该决定取消了Alice River黄金项目附近、原住民奥尔科拉人具有文化意义地点周边100米的保护区。法院裁定将案件发回土地法院审理。

据澳大利亚广播公司新闻报道，该保护区禁止在重要文化遗址100米范围内开展任何活动。Alice River项目位于昆士兰州凯恩斯市西北约300公里处。

传统所有者未获参与

司法审查由Ut-Alkar Aboriginal Corporation发起，该机构是奥尔科拉原住民产权持有人的受托组织。该机构表示，在有关取消限制的程序中，它没有获得陈述意见的机会。

法官詹姆斯·亨利认定，Ut-Alkar未获得合理机会陈述其立场。他认为，如果传统所有者的代表参与此案，存在作出不同裁决的现实可能性。该机构未获告知相关程序，并在土地法院作出决定一周后才得知此事。

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部门改变立场

该州环境部门此前曾两次驳回矿业公司Broken Hill Gold Limited提出的取消保护区申请。然而，在该公司提出上诉期间，该部门与公司共同向土地法院提交材料，支持取消限制。

法官称，联合提交材料中的部分说法明显相互矛盾。该部门此前表示，取消该区域可能对文化遗址产生不利影响，对奥尔科拉权利的潜在限制超过了公司可能获得的利益。在联合提交材料中，双方表示，没有证据表明这100米区域不仅仅是一项任意限制。

Broken Hill Gold表示接受法院的认定，但仍坚持其立场，即该保护区并非保护原住民遗产所必需。该公司还表示，其工作计划 предусматривают保护文化遗产。

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