在美国，法官吉尔·奥塔克撤销了美国国家海洋渔业局的一封信函，该信函允许出售美属萨摩亚附近海床区块的租赁权，用于矿产开采。法官认定，在依据美国《濒危物种法》进行审查时，唐纳德·特朗普总统的政府没有适当评估海上采矿可能造成的影响。

对采矿影响的评估

正如《国会山报》报道，奥塔克指出，国家海洋渔业局仅审议了出售租赁权的初步后果。裁决称，该机构同时未尝试评估其他阶段，包括直接的开采活动。

法官称该机构的磋商有限、仓促且非正式。她撤销了允许继续销售程序的信函。同时，该裁决并未直接撤销租赁权销售本身，因此截至发稿时，尚不清楚特朗普政府是否会尝试举行原定于周四的拍卖。

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原计划负责销售的海洋矿产管理局一名代表告诉《国会山报》，该机构已了解法院裁决，正在处理法院提出的问题。

竞标者面临的风险

在另一起对租赁权销售本身提出质疑的相关案件中，奥塔克指出，如果政府在信函被撤销后继续推进程序，潜在竞标者将知悉法院认定的违反《濒危物种法》的行为。

代表寻求阻止采矿团体的环保组织 Earthjustice 律师戴维·亨金表示，这对买家是一个警告：租赁协议日后可能被法院撤销。特朗普政府上个月宣布在美属萨摩亚附近进行首次此类销售，称该倡议是出于美国对能源效率、国防和国内供应链所需关键矿产的需求。

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