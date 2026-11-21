美国第四巡回上诉法院裁定，马里兰州可以对预测市场平台Kalshi适用该州的赌博法。该裁决以两票对一票的多数通过，尽管法官们对这一结论的法律依据存在分歧，CNBC报道。

这一裁决对美国商品期货交易委员会（CFTC）而言是一次挫折。该委员会认为，其拥有监管预测市场的专属权限。据该媒体报道，CFTC已对12个州提起诉讼，以维护这一立场。

各州诉讼与监管机构行动

犹他州总检察长德里克·布朗于10月28日对Kalshi及其创始人塔雷克·曼苏尔和卢安娜·洛佩斯·拉拉提出14项刑事指控。他称，该公司违反了禁止赌博的州法律。根据法庭文件，Kalshi的创始人必须于12月4日亲自出席犹他州第三地区法院。

在一项日期为10月20日的单独民事诉讼中，犹他州还将机构做市商Susquehanna International Group与Kalshi一同列为被告。11月12日，在路易斯安那州，一名州法官对数家预测市场公司发布了临时限制令。次日，CFTC起诉路易斯安那州；在阿肯色州针对Kalshi采取民事执法行动后，CFTC还单独向法院起诉阿肯色州。

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此前，今年4月，一名联邦法官阻止了亚利桑那州总检察长克里斯·梅斯于3月提起的针对Kalshi的刑事案件。

合约与国会立场

CFTC还加强了对所谓“提及市场”的监管，在这类市场中，参与者就某人在演讲或直播中会说什么进行投机。监管机构认为，这类合约容易受到操纵。11月中旬，该委员会暂停了与总统唐纳德·特朗普所说言辞相关市场的认证。

美国参议院通过了一项两党法案，该法案将禁止在CFTC注册的实体提供涉及恐怖主义、谋杀、战争或军事行动的合约。该文件还将禁止那些结果可被合理预期取决于某人死亡的合约。

总体而言，预测市场在上诉法院层面遭遇了三次败诉和一次胜诉。CNBC指出，州政府或联邦政府是否可以监管体育赛事合约的问题，可能将由美国最高法院审理。

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