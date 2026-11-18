美国曼哈顿联邦法官杰西卡·克拉克对安东和詹姆斯·佩莱尔-布埃诺作出无罪判决。他们被控电信欺诈、共谋实施电信欺诈以及共谋洗钱。据CoinDesk报道，2026年11月16日的裁决终结了美国政府首起涉及以太坊网络最大可提取价值（MEV）做法的刑事案件。

操作方案

根据控方说法，2023年4月，这对兄弟通过针对以太坊交易机器人的操作，在12秒内获得约2500万美元。他们布置了八笔诱饵交易，以吸引机器人进行所谓的三明治交易。这类程序会在另一名交易者的大额订单之前买入代币，并在价格上涨后卖出。

当轮到兄弟二人的验证器时，Ultrasound中继向其提供了一个包含机器人交易的区块。该验证器签署了区块头，其中两个重要字段被设为零，因此该区块不可能有效。中继未核查这些字段，并传输了区块内容。根据法院裁定，兄弟二人构建了自己的区块：保留了机器人的买入交易，但将诱饵交易替换为出售机器人刚刚买入的代币。

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机器人的损失估计约为2500万美元，而兄弟二人的验证器则受到约1个ether的处罚。

法院立场

克拉克认定，控方未能证明存在实质性虚假陈述——这是电信欺诈的必要构成要件。她指出，将交易放入以太坊的公开队列，并不意味着承诺将其纳入区块。中继也没有核查被篡改的字段，因此这些字段没有影响其行为。

法官将以太坊描述为一个无需信任、高度对抗且没有使用条款的环境。她强调，法院评估的是行为的法律定性，而非其道德性。2025年11月，陪审员未能达成一致，随后克拉克宣布审判无效。新裁决还规定结案。

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