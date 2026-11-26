美国联邦法院裁定，唐纳德·特朗普总统政府拟将北马里亚纳群岛附近部分海床出租用于初步勘测的计划违反了《濒危物种法》。据BBC News报道，这是该政府试图在太平洋启动深海采矿时遭遇的第二次司法挫折。

生物多样性评估的缺陷

地区法官吉尔·艾子·大竹裁定，为出售租赁权提供专家意见的美国国家海洋渔业局，以及作为负责监管该机构部门主管而被列为被告的霍华德·卢特尼克，均未考虑租赁权发放后可能产生的后果。

此类权利原本只允许承租人对海床进行初步勘测。但同时，它们日后可能为直接在洋底开采铺平道路。法院指出，原计划据以批准出售的生物多样性评估没有考虑此类采矿的潜在影响。

政府原计划于2026年12月16日出售北马里亚纳群岛附近区域的租赁权。提起诉讼的团体表示，海洋生态系统面临长期受损的风险。活动人士还对可能影响海龟表示担忧；棱皮龟根据美国法律被列入濒危物种名录。

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美属萨摩亚附近的出售

此前，法院就计划出售美属萨摩亚附近海床租赁权作出了类似裁决。尽管已有首项裁决，政府决定不予承认，并出售了两项租赁权，涵盖1300万公顷海床。采矿反对者表示将对这笔出售提出挑战。

深海采矿是指从淤泥质海底沉积物中采集多金属结核——这些石块大小如马铃薯，位于超过4000米的深度。它们含有镍、钴和锰，这些矿物用于生产电子产品、电池、太阳能电池板、风力涡轮机和电动汽车。

科学家警告说，这一过程可能破坏研究不足的深海生态系统：设备在采集结核的同时，会移走栖息在其上的生物，包括珊瑚和海绵。2025年，超过2000名科学家建议各国政府暂停深海勘探，直至对其海洋影响进行进一步研究。这一立场获得了30多个国家的支持。

美国政府曾表示，希望发展深海采矿以获取关键矿产，并应对中国对海床资源日益增长的影响力。

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