美国联邦上诉法院裁定，唐纳德·特朗普总统的政府4月扣留纽约州7350万美元道路资金时超越了其权限。由于该州拒绝撤销部分发给外国司机的商业驾驶执照，这笔资金未获发放。

据Cyprus Mail报道，美国交通部以审计结果为由扣留这笔资金。该部门称，纽约州系统性地非法向外国司机发放商业驾驶执照。

上诉法院的立场

美国第二巡回上诉法院认定，交通部的决定超出了其法定权限。法院指出，该部门的做法违背了适当通知原则，偏离了监管规则的文本，并低估了该部门认为显而易见的要求的复杂性。

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在联邦部门因未满足撤销某些执照的要求而扣留资金后，纽约州当局提起了诉讼。交通部长肖恩·达菲和纽约州州长凯茜·霍楚尔的代表没有立即就法院裁决发表评论。

围绕驾驶执照的争议

此前，该州表示，失去资金可能给纽约州居民带来风险。交通部还威胁每年额外扣留1.47亿美元。州政府称，撤销这些执照将妨碍依赖商业司机的关键行业运作，并可能导致为学校和家庭服务的公交车司机短缺。

纽约州、加利福尼亚州和其他州多次在法院对特朗普政府扣留交通资金的决定提出挑战，指责其具有政治动机。今年早些时候，法院命令交通部继续为价值160亿美元的哈德逊隧道铁路项目付款，该项目旨在连接纽约州和新泽西州。

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