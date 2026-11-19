美国波士顿一家联邦法院裁定，唐纳德·特朗普总统的政府不得对获得某些联邦艾滋病治疗资金的医疗服务提供者施加限制。据《卫报》报道，这些条件将禁止服务提供者承认跨性别患者的性别认同，或向其提供性别肯定医疗服务。

法院裁决

美国地区法官威廉·杨支持了对拨款资助条件提出质疑的全国性艾滋病医学协会和医疗服务提供者。政府在特朗普发布行政命令后实施了这些条件，该命令禁止联邦资助他所谓的性别意识形态。

杨在9月无陪审团审判后作出的165页裁决中表示，这些条件旨在压制政府认为危险的观点。法官认为，这违反了美国宪法第一修正案，因为医生实际上因承认跨性别者的存在，并使用患者选择的代词称呼他们而受到惩罚。

由共和党总统罗纳德·里根任命的杨还指出，存在违反第五修正案、基于性别的违宪歧视。法官写道，这些限制建立在敌意、仇恨和歧视之上。

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援助计划的条件

有争议的要求涉及瑞安·怀特艾滋病病毒/艾滋病计划，该计划由美国国会于1990年设立，旨在为低收入且没有保险的艾滋病病毒感染者提供医疗服务。3月，美国卫生与公众服务部下属的卫生资源与服务管理局为拨款增加了新条件。

根据诉讼，服务提供者必须保证，资金将支持采用基于生物学现实的性别定义的活动，而非社会或医学实验。原告称，这项政策与该计划的法定要求相冲突：该计划须为艾滋病病毒感染者提供全面医疗服务，而这在历史上包括为跨性别者提供激素治疗。

美国卫生与公众服务部未回应置评请求。原告的律师，包括美国艾滋病医学学会，也未立即发表评论。

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