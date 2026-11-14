美国联邦法院同意结案针对音乐人Ye、原名坎耶·韦斯特的版权侵权诉讼，此前他与德国歌手兼词曲作者爱丽丝·默顿达成和解。默顿称，Ye未经许可在歌曲Gun to My Head中使用了她的作品Blindside的采样，据《滚石》报道。

和解条款未披露

美国地区法院法官费尔南多·L·恩列-罗查签署了结案命令。和解条款未予公开。

在11月6日提交的一份文件中，双方代表表示已同意解决争议。他们指出，在履行和解条款后，将向法院申请结案。

默顿于去年提起诉讼。她在诉状中表示，由于Ye曾发表反犹太主义和种族主义言论，她不会允许使用自己的音乐。这名歌手还称自己是大屠杀幸存者的直系后代，并表示不愿违背自己的信念。

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有关采样的主张

根据诉状，Gun to My Head使用了Blindside的一段片段，涵盖了该作品主旋律的很大一部分。该曲还使用了默顿歌曲第一句歌词的人声录音。

默顿称，在2023年12月一场与Vultures有关的活动上首次播放该曲之前，Ye未曾就采样请求许可。按照她的说法，2024年2月15日，一家为Ye办理授权的公司与她联系；数周后，她予以拒绝，并解释称这名音乐人的价值观与她的价值观相冲突。

Gun to My Head未被列入2024年8月发行的Vultures 2官方曲目列表，但曾短暂出现在该专辑的数字豪华版中，并在其他活动上播放。默顿还在诉状中称，在该歌曲未出现在主曲目列表后，Ye的粉丝指责她拒绝允许采样，并向她发送死亡威胁。

Hurricane案件

这并非首起关于Ye在试听活动中使用他人音乐的争议。今年5月，陪审团认定他及关联公司因歌曲Hurricane早期版本中的采样构成版权侵权并应承担责任。该案裁定的赔偿总额为438,558美元。

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