11月17日，华盛顿一家联邦上诉法院驳回了总统唐纳德·特朗普政府提出的请求，该请求要求暂停一项禁止五角大楼解雇提起诉讼的跨性别军人的裁决。正如《独立报》报道，该命令适用于27名现役军人。

上诉法院的裁决

哥伦比亚特区巡回上诉法院由三名法官组成的合议庭以二比一多数作出该裁决。政府要求推迟执行6月1日的法院命令，因为其计划向美国最高法院提出上诉。

法官罗伯特·威尔金斯表示，政府未能证明原告继续服役会对国家造成不可弥补的损害，或构成国家安全威胁。他还强调，6月的命令比美国最高法院去年在另一起案件中暂停执行的禁令范围更窄。

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禁令涉及哪些人

该裁决不允许五角大楼解雇参与诉讼的现役军人，但并未为招募新的跨性别新兵提供可能性。6月，法官罗伯特·威尔金斯和朱迪思·罗杰斯认定，五角大楼的政策旨在基于军人的性别认同将其排除在军队服役之外。

2025年3月，地区法官安娜·雷耶斯裁定，特朗普关于将跨性别军人排除在服役之外的行政命令可能侵犯了他们的宪法权利。2025年1月，特朗普签署了一项行政命令，其中声称跨性别军人的性身份损害战备状态。此后，国防部长皮特·赫格塞思实施了一项政策，规定推定患有性别焦虑症的人不符合服兵役的要求。

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