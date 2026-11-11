日本东京地方法院驳回了企业家前泽友作对Meta Platforms及其日本子公司的诉讼。该诉讼涉及Facebook和Instagram上的虚假广告，这些广告未经许可使用了他的姓名和肖像。

法官岩井直幸驳回了前泽友作要求禁令和损害赔偿的诉求。同时，法院认定，此类广告侵犯了该企业家对其肖像进行商业使用的权利——这项权利保护知名人士的商业价值。

法院对Meta的立场

据《日本时报》报道，法官指出，Meta仅是平台运营商，并不直接参与发布内容。法院还认定，在该公司采取措施后，不存在虚假广告得不到适当处理的风险，因此没有必要发布禁令。

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虚假投资广告

根据法院裁决，至少自2023年6月起，Facebook和Instagram上一直在传播使用前泽友作姓名和肖像的虚假投资服务广告。该裁决被认为是日本首项关于冒充名人的虚假广告是否侵犯其权利的司法认定。

前泽友作的律师称该判决极其令人失望，并表示这名企业家正在考虑上诉。与此类广告相关的投资诈骗受害者已向日本六家地方法院提起诉讼，要求Meta及其日本子公司赔偿损失。10月，横滨地方法院也驳回了类似诉求。

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