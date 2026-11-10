9月8日，波哥大一家法院暂时下令，从哥伦比亚总统阿贝拉尔多·德拉埃斯普里埃利亚的官方Instagram账号删除多段视频。这些视频中，他在安全部队针对武装组织开展行动后，以装尸袋为背景发表讲话。该裁决是在议员圣地亚哥·奥索里奥·马林提出申诉后作出的，法国24台报道。

9月2日，德拉埃斯普里埃利亚发布了一段在一个放有23个装尸袋的场所拍摄的视频。总统表示，在针对前哥伦比亚革命武装力量一个持异议组织的行动中，有23人被打死，他称这些人为恐怖分子。两天后，他又发布了一段有4个装尸袋的视频，并宣布击毙内华达山脉征服者自卫队准军事组织的一名领导人。

监察专员和人权捍卫者的批评

哥伦比亚人权监察专员伊里斯·马林·奥尔蒂斯批评了这些发布内容。她表示，死者遗体不应成为公开声明的背景，羞辱和恐惧的语言不应成为国家的语言。哥伦比亚发展与和平研究所Indepaz代表胡安娜·卡贝萨斯表示，展示遗体会使人失去人性，并使针对他们的暴力行为获得正当化。

尽管法院作出裁决，总统仍继续发布类似内容。9月21日，他在针对ACSN的行动后发布了一段视频；10月25日，他又在针对哥伦比亚民族解放军——即ELN——的行动后发布了视频。

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有关可能发生法外杀人的报告

引发批评的不仅是总统的传播活动，还有关于可能出现“虚假战果”的报告——即安全部队法外杀害平民，随后将其称为在战斗中死亡的武装组织成员。哥伦比亚和平特别管辖机制记录了1990年至2016年间发生的7,837起此类案件。

18岁的里卡多·安德烈斯·罗德里格斯·马丁内斯在9月21日针对ACSN的行动中被杀害，其家人称，他是一名受雇的平民工人，而不是该组织成员。9月26日，伊里斯·马林·奥尔蒂斯呼吁对其死亡进行彻底调查。国防部表示，查明案件情况属于总检察长办公室和法医专家的职责范围。

10月中旬，联合国也批评了德拉埃斯普里埃利亚政府的做法，指出2027年预算优先考虑安全，同时削减对农村发展、土地分配和前战斗人员重返社会的资金支持。

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