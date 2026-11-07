据The Rio Times报道，巴西米纳斯吉拉斯州阿拉苏艾的一家法院对Sigma Lithium的巴西子公司Sigma Mineração处以每天50万雷亚尔的罚款。9月28日，法官埃米利奥·吉马良斯·莫拉·内图认定，该公司未遵守法院此前针对Grota do Cirilo锂矿附近居民提出的要求。

米纳斯吉拉斯州检察院对该公司提起诉讼。诉状称，灰尘、噪音和震动正在影响皮奥伊-波苏丹塔斯、蓬特杜皮奥伊和圣卢西亚社区，检察院表示这些影响确实存在。法院命令该企业在对噪音水平进行独立审计前停止夜间高噪音作业，并确保4个与外界隔绝的家庭拥有永久道路通行条件。

罚款与道路通行

州上诉法院于7月23日将罚款定为每天50万雷亚尔，并将罚款总额上限设为2亿雷亚尔。罚款自6月11日起计算。根据检察院截至9月23日的估计，罚款金额已超过8000万雷亚尔，但法院在9月的裁决中未说明最终金额。

法官驳回了公司提出的进场道路方案，因为法院认为该方案仍使这些家庭面临与采矿有关的风险。他还命令拆除大门及其他障碍物。公司获15天时间确认缴纳罚款并纠正违规行为。

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检察院表示，Sigma自身的监测显示，在67.2%的白天测量和87.5%的夜间测量中，噪音超过允许水平。

10月恢复开采

在纳斯达克以股票代码SGML交易的Sigma Lithium表示，在其运营和采矿许可证获得法院保护后，公司于10月初恢复了该矿的生产。该公司第三季度生产了7293吨氧化锂精矿，自恢复生产至10月30日生产了9000吨高品位精矿。

该公司称，其第三季度总收入为2300万美元，较上年同期下降23%。法官计划于11月18日检查这些家庭使用的道路、住宅附近的废石堆以及卡车通行情况。此次现场检查由Sigma自行发起。

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