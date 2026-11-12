澳大利亚达尔文一家法院审理了有关爱尔兰公民斯蒂芬·罗什量刑的陈述。罗什承认曾试图妨碍司法公正。他帮助因大宗毒品案件被定罪的逃犯侯赛因·查马斯从悉尼前往北领地，后者试图从那里乘游艇离开澳大利亚。

据ABC新闻报道，罗什在悉尼接上查马斯，并与他乘坐租来的面包车行驶了4680公里，前往东阿纳姆地地区。根据法庭资料，查马斯此前使用伪造文件逃离了一家康复中心，该中心是法院将他转介至此的。

乘游艇逃离的企图

在为期四天的行程中，面包车发生故障，因此两人被拖至努伦拜。抵达戈夫半岛后，一艘在当地海滩附近等候的游艇原本将接走查马斯。他与另外两人一起在阿拉弗拉海被澳大利亚边境执法局巡逻队拘留。

今年8月，查马斯承认密谋进口商业数量的甲基苯丙胺以及贩运商业数量的可卡因后，被判监禁至少至2030年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

双方立场

检察官哈迪·马兹卢姆表示，此类犯罪会打击司法系统，监禁是唯一恰当的惩罚。他称，罗什明知自己是在帮助另一人非法离开澳大利亚。

辩护律师伊恩·罗伯特姆请求不要对罗什判处进一步监禁。他提到其当事人已在霍尔策监狱被羁押4个月零3天，以及其严重的背部受伤、焦虑和抑郁状况。检察官同意，身体和心理健康问题可能使进一步监禁更加艰难，但指出这并不能消除惩罚的必要性。

法官梅雷迪思·戴·亨廷福德表示，在12月1日宣判前，她将审议双方在这起复杂案件中提交的陈述。

关注我们在