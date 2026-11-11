佛罗里达州联邦法官杰弗里·昆茨拒绝驳回美国总统唐纳德·特朗普针对BBC提起的诽谤诉讼。特朗普因其演讲的剪辑片段，要求这家英国公共广播机构赔偿至少100亿美元。与此同时，法官驳回了有关不公平贸易行为的诉求，《印度教徒报》报道。

法院立场

昆茨法官认定，特朗普可信地说明了其声誉可能受到损害。法院认为，原告也可信地主张，BBC知道或应当知道该视频片段具有误导性。与此同时，这项裁决并不意味着特朗普已经在实体问题上证明了其诉求。

美国总统在社交媒体发文中称法院的决定是一次重大胜利。BBC没有立即回应路透社的置评请求。

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索赔的核心内容

这起于12月向佛罗里达州联邦法院提起的诉讼，涉及经过剪辑的特朗普演讲片段。原告称，BBC将他呼吁支持者前往国会大厦的一个片段，与他使用“fight like hell”这一表述的另一片段拼接在一起，却没有纳入他呼吁和平抗议的片段。

这段剪辑后的录像在2024年美国总统选举前不久播出的《全景》节目纪录片一期中播放，特朗普在该次选举中获胜。BBC此前承认剪辑具有误导性并向总统道歉，但否认应对诽谤承担责任。BBC一份内部备忘录的泄露将这些剪辑称为可能存在政治偏见的证据，引发了该广播机构的危机以及高层辞职。

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