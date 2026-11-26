德国科隆高等地区法院责令科隆总教区向一名女性支付55万欧元赔偿金。这名女性在童年时期曾连续数年遭到一名神父的性虐待。据《明镜周刊》报道，这是天主教会性虐待受害者获得的最高赔偿金额。

总教区的责任

上诉法院裁定，总教区应对该神父的行为承担责任；在原告作为其寄养女儿期间，该神父对她实施了虐待。一审法院此前完全驳回了诉讼请求，认为该神父主要是以私人身份行事。

审判长拉尔夫-彼得·佐斯纳表示，该男子在担任执事期间、成为寄养父亲之前，就以教会活动为掩护与这名女孩建立了联系。法官称，执事身份为他带来了声誉，使他能够获得寄养儿童。

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应支付的金额

在判决的55万欧元中，应扣除该女性已从天主教会独立承认付款委员会获得的36万欧元。因此，总教区还须支付19万欧元。

原告要求至少83万欧元。法院考虑了虐待持续的时间、单独事件的数量及其严重程度。法官还指出，该女性经历过两次堕胎，其中一次是在她不知情的情况下进行的，这导致了明显的创伤后应激障碍。

该神父于2022年因针对另外九名受害者的110起性虐待事件被判处12年监禁。针对这名原告的犯罪行为当时已因诉讼时效届满而无法追诉。法院不允许对该裁决提起法律审上诉，但双方仍可提出申诉。

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