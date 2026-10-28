肯尼亚法院拒绝监禁沙特阿拉伯大使——Nation Kenya

肯尼亚内罗毕劳动争议法院拒绝在一宗涉及向前大使馆雇员支付赔偿的案件中监禁沙特阿拉伯大使哈立德·本·阿卜杜拉·阿勒萨勒曼。法官海伦·瓦西尔瓦裁定，外交豁免权不允许因针对大使馆作出的判决而传唤大使接受可能的监禁，Nation Kenya报道。

赔偿仍然有效

与此同时，法院并未撤销2019年7月19日作出的有利于阿卜迪卡迪尔·穆罕默德·阿卜杜拉希——也称阿卜迪卡迪尔·穆罕默德——的判决。法官指出，该判决未被上诉。2019年，法院认定阿卜杜拉希遭解雇不公正，并认定此事与该雇员就拖欠工资提出的投诉有关。

大使馆被责令在2019年9月19日前向这名前雇员支付310,282美元及5.4万沙特里亚尔。如未能在该期限前付款，该款项将自2015年2月5日——提起诉讼之日——起按年利率14%计息，直至全额结清。阿卜杜拉希还获判1,042,540.70肯尼亚先令的诉讼费用。

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有关大使的申请

2025年9月，阿卜杜拉希请求法院传唤大使，并以涉嫌未履行判决为由将其监禁六个月，或监禁法院确定的其他期限。他还请求查封大使馆财产，作为促使执行该判决的替代方式。

外交使团代表援引外交豁免权和《维也纳外交关系公约》，反对该申请。他们还辩称，原案的被告应为沙特阿拉伯王国，而非大使馆。

瓦西尔瓦法官区分了2019年判决的效力与其执行方式。她指出，申请人本可以请求法院要求大使馆说明为何不应进行强制执行，而不是寻求对大使发出逮捕令。法院未就该申请判付费用，因此双方将各自承担法律费用。

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