肯尼亚环境与土地法院责令各方交换文件，并确定四起诉讼是否涉及基安布县辛迪吉亚附近的同一块争议土地。法院将决定是否合并这些案件、合并审理或分别审理。

据Nation Kenya报道，围绕Kasarini Estate庄园的争议已持续17年，涉及相互竞争的已登记土地所有权证。议会材料曾将争议中的933.9英亩土地估值超过1000亿肯尼亚先令。

家族主张

Mbari ya Mbogo家族称，其祖先姆博戈·瓦伊奈纳于1930年通过一项涉及2000只山羊和牛的以物易物协议，从多罗博社区购得该土地。该家族称，这项协议并未以书面形式订立。

2023年5月，基安布参议员卡伦戈·坦格瓦代表Mbogo’s Family Welfare Group向参议院提交请愿书。该文件要求调查涉嫌非法转让编号为LR 7153/1、7153/2和7153/R的土地地块——亦称LR 12825——以及伪造文件和作伪证的指控。

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该家族表示，在涉及Kasarini Estate庄园殖民定居者及Kasarini Farmers’ Co-operative Society Limited合作社的交易后，家族后来失去了对土地的控制。其他各方否认关于祖传所有权的主张，并援引已登记的所有权证。

平行诉讼

肯尼亚国家土地委员会曾审议一项关于历史土地不公的申诉，但于2019年3月因存在相关诉讼而将其驳回。委员会表示，不同各方取得土地的情况以及该合作社存在的合法性需要核查，但并未确定该地块的合法所有者。

一宗2009年的单独诉讼涉及收回土地及撤销所有权证。2023年3月，法院因对延误的解释不足，拒绝了代表Kasarini Farmers’ Co-operative Society和Karani Self Help Group行事的七名申请人恢复该诉讼程序的请求。

2026年，Ndunde Investments Limited提起另一宗案件，称土地记录遭到操纵，并形成了重叠的所有权证，其中包括涉及LR 13316的情况。Pamat Enterprises Limited和Wiyan Properties Limited否认这些说法，坚持其权利取得合法，并提出反诉。下次听证会定于2027年1月27日举行。

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