巴基斯坦拉合尔一家法院判处两名艾哈迈迪社群成员有罪。该案于2019年由联邦调查局原网络犯罪部门立案。一名被告被判最高七年严厉监禁，另一名被告被判三年监禁。

据Dawn报道，附加地区和巡回法官努斯拉特·阿里·西迪基·马利克判处一名来自哈菲扎巴德、在案件材料中标记为S的男子：依据《防止电子犯罪法》第11条监禁七年；依据《巴基斯坦刑法典》第295-A条再监禁七年；依据第298-C条监禁三年。

他还分别被处以10万、10万和5万巴基斯坦卢比罚款。法院裁定，对S判处的所有刑期同时执行。

第二名被告的判决

一名来自拉合尔、标记为Z的男子，依据第298-C条被判处三年监禁并处5万卢比罚款。在裁决宣布时，他处于保释状态，但判决后被拘押。

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第三名被告、标记为M的人被宣布为逃避司法追究者。联邦调查局根据穆罕默德·伊尔凡的投诉登记立案。

WhatsApp群组材料

控方称，Sindh Salamat WhatsApp群组中传播了其认为亵渎神明的材料，以及一份在投诉中被称为遭亵渎的《古兰经》译本。法官指出，法证结论显示，S于2018年12月23日创建该群组，并担任其管理员。

法官认定，S允许群组参与者传播被禁止的书籍，因此应对群组内容负责。同时，两名男子均被宣告在第295-B条指控下无罪，因为没有任何证人描述亵渎、损坏或不敬《古兰经》的行为。

法院还指出，控方未提供神学证据证明该译本本身构成亵渎。根据判决，Z未出现在最初的报案中，不是WhatsApp群组成员，对其手机的鉴定也未发现传播材料的情况。他依据从共同被告手机中提取的聊天截图，被判犯第298-C条罪。

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