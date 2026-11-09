伦敦萨瑟克刑事法院正在审议喜剧演员拉塞尔·布兰德的量刑问题。布兰德上周被判一项强奸罪和三项性侵罪成立。他被定罪的罪行发生在2004年至2009年期间。

据Cyprus Mail报道，检方在法庭上表示，布兰德利用与其知名度相关的影响力和权力接触女性。检察官里尔·卡米-琼斯称，这也强化了他对自己能够逍遥法外的信念。

受害者证词

一名在屏风后作证的受害者表示，性侵使她受到了创伤。她说，羞耻感以及自己是否本可以做些不同事情的想法，困扰了她20多年。

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另一名受害者在由检察官宣读的声明中表示，她每天都在承受袭击带来的后果。她解释说，自己不敢报告此事，因为她认为，鉴于布兰德的名气、财富和影响力，没有人会相信她。

辩方立场与新调查

布兰德的律师伊恩·温特表示，他的当事人如今是“一个根本不同的人”，并且早已改变。布兰德此前否认所有指控，并称自己从未在未经同意的情况下发生性关系。

法院还宣判这名喜剧演员在另外两项强奸指控以及一项企图实施猥亵袭击的指控中无罪。伦敦大都会警察局正另行调查另外两起涉嫌强奸的报案，其中一起据警方称涉及一名当时16岁的女孩。英国对强奸罪的最高刑罚是终身监禁。

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