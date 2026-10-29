澳大利亚墨尔本维多利亚州上诉法院将宣布对艾琳·帕特森上诉的裁决。帕特森因在一顿惠灵顿牛排餐后杀害三人而被定罪。其辩护方正在挑战有罪判决，而检方要求重新审议其获得假释资格前的期限，Channel NewsAsia报道。

对判决提出上诉

52岁的帕特森去年被判谋杀其丈夫的父母唐和盖尔·帕特森，以及其丈夫的姨妈希瑟·威尔金森罪名成立。陪审团认定，2023年，她在位于乡村小镇莱昂加萨的家中向客人提供了一道加入致命毒蘑菇——毒鹅膏菌的菜肴。

她还被判企图谋杀希瑟·威尔金森的丈夫、牧师伊恩·威尔金森罪名成立。他在用餐后病情严重，但随后康复。杀人动机仍不明。

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双方立场

8月，帕特森的律师在上诉法院表示，案件审理期间发生了司法错误。他们列举了一系列违规情况，包括“过于严厉”的交叉询问，以及他们认为对证据可采性作出的不公正裁定。

法院判处帕特森终身监禁，33年后可获得假释资格。检方对这一期限提出上诉，称其明显不足，并坚持认为被判刑者不应有获释的机会。

法官首先必须决定是否准许就有罪判决提出上诉。如果获准，他们可以驳回上诉，或支持上诉，下令重新审理案件或宣告帕特森无罪。对于检方的上诉，法院可以驳回，也可以支持并重新判定刑罚。

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