蒙古一家法院认定两名中国公民故意破坏受保护的历史文化遗产——汉代《封燕然山铭》摩崖石刻，罪名成立。事件发生于2025年11月2日，地点位于该国中部东戈壁省德勒格尔杭艾地区。

据《南华早报》报道，案件材料中以Z.Y.和Z.Ch.标注的两名男子，直接在岩石上涂抹化学材料以制作拓片。当地居民发现了他们，随后警方和文化遗产保护官员没收了设备，并将案件移交司法机关。

罚款与赔偿

东戈壁省检察院4月15日发布的消息称，两名男子因违反蒙古国刑法中有关故意毁坏或损坏不可移动历史文化遗产的条款而被追究责任。当地法院分别对每人处以560万图格里克罚款，约合1554美元。

法院还责令两人共同支付900万图格里克，用于赔偿环境和文化遗产损失。学者高建国向《澎湃新闻》表示，研究人员今年早些时候检查了该遗产，未发现岩石表面存在严重损坏。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

他说，自2017年确认该铭文以来，考察队多次在现场发现制作拓片和未经许可复制该铭文的痕迹。

汉代铭文

《封燕然山铭》刻于公元89年，旨在纪念窦宪将军征讨北匈奴的军事行动。窦宪委托随军出征的历史学家班固撰写碑文，班固是《汉书》的作者。

数个世纪以来，这一铭文的所在地一直不为研究人员所知。2017年，内蒙古大学与蒙古国成吉思汗大学联合考察队在一块宽130厘米、高94厘米的岩石上，释读出260多个汉字中的220多个。这证实该铭文是班固失落的遗迹。

关注我们在