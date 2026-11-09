在莫斯科、俄罗斯这一侵略国，塔甘斯基区法院依据俄罗斯《行政违法法典》第19.3条，判处21岁的当地居民马戈梅德·加萨诺夫行政拘留13天。据Meduza援引媒体Ostorozhno, Novosti报道。

案件情况

加萨诺夫于11月7日被拘留并被带往塔甘斯基警察局。警方制作的记录称，他拒绝出示护照，也拒绝登上警用厢式车。

法院于11月9日收到该记录，并于当天审理此案。加萨诺夫在法庭上部分认罪，但否认未遵从警察的要求。据他所说，他“没有立刻明白发生了什么”。

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中国城的拘留行动

Ostorozhno, Novosti认为，加萨诺夫是在中国城区的警方突击行动中被拘留的。11月7日晚，警方在大斯帕索格利尼谢夫斯基巷“戈尔卡”公园附近拘留了数百名青少年和年轻人。

被拘留者表示，在警察局内有人向他们提议签订服兵役合同，一些人还收到征召通知。11月9日，巴斯曼内区法院和塔甘斯基区法院共收到12份关于轻微流氓行为或不服从警方的记录。目前尚不清楚这些案件是否与中国城的拘留行动有关。

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