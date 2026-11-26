据Meduza报道，在作为侵略国的俄罗斯，莫斯科尼库林斯基区法院已禁止公众和媒体旁听《新报》记者奥列格·罗尔杜金刑事案件的审理。他被指控非法使用个人数据。

11月26日，法院开始审理该案。庭审开始时，检察官向法官康斯坦丁·杜布科夫提出申请，要求以不公开方式进行审理，理由是涉及披露国家数据和官员个人数据。据Mediazona报道，法官批准了该申请。后续审理将在没有旁听者和记者的情况下进行。

指控与软禁

2026年4月10日，在《新报》编辑部遭搜查后，罗尔杜金被逮捕。他被指控以事先共谋的团伙成员身份非法使用和存储个人数据。

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据BBC Russia报道，罗尔杜金可能被指控管理匿名Telegram频道“不止于事实”。该频道尤其发布了有关德米特里·梅德韦杰夫、阿列克谢·莫尔达绍夫和弗拉基米尔·叶夫图申科夫乘坐私人飞机出行的信息。这名记者也在自己的调查报道中撰写过这些航班。

记者的立场

5月，在审议延长预防性措施的问题时，罗尔杜金部分承认了罪责。他表示，自己曾使用Sherlock机器人收集数据，但不认为这属于违法行为。该记者还称，他是独立行动，并非作为团伙成员行动。6月，他被转为软禁。

10月15日，作为该案的一部分，执法人员搜查了《新报》总编辑谢尔盖·索科洛夫。俄罗斯联邦侦查委员会以证人身份讯问了他。10月底，该报宣布关闭。

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