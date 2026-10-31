肯尼亚内罗毕高等法院驳回了一名医生的上诉。该医生因原告长期未采取行动而要求结案。这使凯瑟琳·蒙比·恩加蒂亚的家人得以继续针对该医生和内罗毕医院提出涉嫌医疗过失的诉讼，Nation Kenya报道。

该诉讼于2012年由已故者遗产管理人阿格尼斯·瓦库拉亚·恩加蒂亚和彼得·恩加蒂亚提起。家属就该女子死亡寻求赔偿，并称其死亡与医疗过失有关。该案已持续超过14年。

法院为何没有驳回诉讼

该医生称，应终止诉讼程序，因为该家庭超过两年未采取有效措施推进案件。他还表示，长期拖延令辩护更加困难，因为证人的记忆可能衰退，证据收集也可能受到影响。

法官利纳斯·卡桑认定，该案并未自动失效：记录显示，原告在两年期限内采取了行动。具体而言，2022年4月13日，该家庭提交了修改诉状的申请。该申请原定于2022年7月审理，随后又定于同年9月审理，但据报道，当时法院案卷无法取得。

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该家庭的律师还于2023年2月16日和5月15日致函法院书记处，请求确定听证日期。法院认定这些信函是推进程序的真实尝试。从2023年5月到2024年12月9日的法院听证会，过去了约19个月，而非两年。

后续审理期限

与此同时，法官批评该家庭推进诉讼的速度，并警告称，如果医生再次请求结案，进一步无正当理由的不作为可能会被纳入考量。法院还承认，事件发生时间久远给辩护带来了一些困难，但该医生没有指出任何具体无法联系的证人、遗失的文件或对其立场造成的其他不可弥补损失。

副书记官被责令在七天内将案卷送回下级法院，并确保其可供查阅。双方必须在14天内出庭接受程序指示，家庭于2022年4月提交的申请必须在此后30天内审理。主要案件被责令安排优先听证日期。

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