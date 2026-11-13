海牙法院于11月11日裁定，英国汽车公司JLR必须销毁在荷兰比亚迪办公室查扣的数字文件。这些材料是在8月的一次搜查中获得的，涉及与比亚迪Ti 7 SUV有关的涉嫌侵犯知识产权争议，Electrek报道。

不执行裁决将被罚款

JLR必须在裁决作出后24小时内销毁被查扣的文件。如有延误，该公司将面临每延误一小时5万欧元的罚款，但最高不超过50万欧元。

销毁文件后24小时内，JLR还必须向比亚迪提供由第三方出具的材料已被销毁的确认。被查扣的数据包括车型发布计划和技术信息。法院还禁止JLR依据最初的文件查扣裁决进一步采取法律行动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

围绕Ti 7设计的争议

JLR声称，比亚迪Ti 7是路虎卫士的仿制品，侵犯了这家英国汽车制造商的知识产权。该公司还称，比亚迪拆解了一辆卫士以研究其技术。比亚迪坚持表示，其在搜查前曾与JLR合作，其律师则称被查扣的文件过多。

据Electrek援引荷兰媒体Autoweek报道，法院考虑到JLR并不需要这些文件，因为Ti 7尚未在欧盟销售。与此同时，JLR已在鹿特丹和海牙就可能的权利侵权启动了单独的法律程序。

比亚迪Ti 7在英国的起售价为47,995英镑。该车型配备七座座舱、三台电动机和一台1.5升涡轮增压发动机，综合功率为402马力。按WLTP循环，其纯电模式续航里程最高为74英里。

关注我们在