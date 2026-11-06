尼日利亚拉各斯联邦高等法院在涉及演员多丽丝·奥加拉及Mountain of Liberation and Miracle Ministry创始人克里斯·奥卡福的案件中，将奥加拉的保释金定为3000万奈拉。该演员被控网络跟踪及其他罪名。

据Premium Times Nigeria报道，法官阿金塔约·阿卢科命令奥加拉将其国际护照交给法院书记官。在满足法院规定的所有条件后，她将能够离开羁押地点。

保释条件

该演员必须提供两名保证人，每名保证人均须担保与保释金等额的金额。至少一名保证人必须在拉各斯州拥有房产，并提供经土地文件登记官认证的土地登记文件。

其政党的高级全国官员或有声望的人士也可以担任保证人。两名保证人均须证明其经济能力，居住在法院管辖范围内，接受书记官核查，并提供过去三年的完税证明以及每人两张近期护照尺寸照片。

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案件审理期间的限制

法院还禁止奥加拉发布可能威胁、恐吓或骚扰控方证人的电子内容。法官要求她提交宣誓承诺，在案件审理期间行为得当，并且不在法庭内扰乱秩序。

检方请求拒绝保释，称该演员以患病为由，故意未出席4月23日和6月9日的庭审。控方提交了照片，并称这些照片显示她在此期间参加政治活动、集会、竞选活动、公共集会和抗议活动。辩方坚持认为，奥加拉此前缺席与其健康状况有关。

律师马歇尔·阿布巴卡尔告诉法院，其当事人在妇科手术后，正在阿杰贡莱的一家综合医院接受治疗。法官在作出裁决时表示，他考虑了被告的人身自由权，以及保护证人并确保审理过程不受干扰的需要。

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