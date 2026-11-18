德国哈姆高等地区法院裁定，流媒体服务Dazn必须向订阅用户部分退还已支付的费用。法院支持了德国消费者保护中心联邦联合会就Dazn在2021年和2022年多次单方面提高现有订阅价格提起的诉讼，《明镜周刊》报道。

该裁定适用于哪些人

如果该裁定生效，退款将仅适用于加入集体诉讼的订阅用户。消费者保护组织表示，已有8,800人加入该案。

每个案件的金额将取决于个人支付上涨后价格的时间长短。还规定将计付利息。

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该诉讼涉及月度和年度订阅。尤其是，Dazn将月度订阅价格从11.99欧元提高至14.99欧元，随后又从14.99欧元提高至29.99欧元。

价格变更条款被认定无效

法院审查了Dazn一般使用条款中的一项规定，该规定允许该服务单方面调整价格。该条款因表述不明确而被认定无效。

该裁定尚未生效。Dazn和消费者代表可以向德国联邦法院提出法律审上诉。如果该裁定成为最终裁定，双方必须提交关于和解协议的书面建议。若无法达成协议，案件将进入后续程序，在该程序中将审议支付多付资金的问题。

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