巴基斯坦白沙瓦高等法院向数十名巴基斯坦正义运动党（PTI）活动人士准予临时保释。这些人士在开伯尔-普什图省实施紧急状态后，依据《维护公共秩序条例》（MPO）被拘留。据《黎明报》报道。

临时释放的条件

由Sahibzada Asadullah和Inamullah Khan法官组成的合议庭，对Akbar Shah及数十名其他被拘留者提交的约35份申请给予了临时救济。大多数人被关押在马尔丹市中央监狱。

法院要求申请人各提供两份金额为10万巴基斯坦卢比的担保。相关地区副专员须予以批准。下一次听证会定于11月12日举行。

对拘留决定提出异议

活动人士对拘留他们的命令提出质疑，这些命令大多由省内政部门依据1960年《西巴基斯坦维护公共秩序条例》第3条作出。

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法院强调，临时决定并不意味着对拘留命令合法性作出评估，也不决定申请人是否有权获得最终救济。包括申请可受理性在内的所有问题，仍有待进一步审理。

合议庭还责成相关地区副专员提交报告，说明拘留这些活动人士的原因和情况。法院指出，尽管此前已作出指示，仍未收到这些报告。

申请人的律师称，这些拘留命令内容雷同，未包含具体依据、个别事件的描述或被拘留者的个人行为。法院还考虑了此前三份申请，根据这些申请，其他被拘留者曾在相同担保条件下获得类似的临时释放。

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