巴基斯坦白沙瓦高等法院要求开伯尔-普什图省政府及包括警察总监在内的警方高级官员，就拘押省政府首脑苏海尔·阿弗里迪和其他PTI代表一事作出答复。合议庭将数项诉讼的审理定于11月3日，在此之前被告方须提交答复，黎明报报道。

实施省长管治后发生的失踪事件

自10月11日开伯尔-普什图省实施省长管治和紧急状态以来，阿弗里迪一直未露面。次日，一名联邦部长证实，阿弗里迪及其内阁的部分成员正遭预防性拘留。当局至今尚未披露其他政治人士的下落，PTI称这些人士已遭拘留或逮捕。

这些诉讼还涉及省议会议长巴巴尔·萨利姆·斯瓦蒂、国民议会议员朱奈德·阿克巴尔和阿姆吉德·阿里博士、省部长阿姆吉德·阿里·汗、省议会议员伊克拉穆拉和奥朗则布·汗，以及前吉尔吉特-巴尔蒂斯坦首席部长穆罕默德·哈立德·胡尔希德的失踪。

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申请人的要求

阿弗里迪的兄弟穆罕默德·阿米尔提交诉讼称，其兄弟从省政府首脑官邸被绑架。他的律师巴希尔·瓦济尔在法庭上称，10月11日约14时，阿弗里迪在官邸内被非法拘留，随后在白沙瓦警察局长在场的情况下，被身份不明、持械并戴面具的男子从那里带走。

阿米尔请求确定阿弗里迪的下落、状况和法律地位。如果他正被羁押，申请人请求将其带至法庭，以核查拘押的合法性。他还要求提交有关事件经过、官邸安保措施和警方行动的报告。

巴巴尔·萨利姆·斯瓦蒂的一名堂兄弟提交了类似诉讼。其律师伊纳姆·优素福扎伊称，10月11日约19时，这名议长据称被身份不明、持械并戴面具的男子从省议会大楼绑架。申请人请求保存和核查监控录像、安保日志及其他材料，并登记犯罪报案，对有关绑架、失踪和非法拘押的报告进行公正调查。

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