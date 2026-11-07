巴基斯坦法院叫停两名官员的停职和调任 — Dawn

巴基斯坦本努的白沙瓦高等法院合议庭向两名官员提供临时救济。这两人正在质疑省级机构调动、任命和停职员工的权限。法院暂停执行对本努地区市政官员阿提库尔·拉赫曼·巴洛奇的停职令，以及对地方政府和农村发展部门副主任伊纳穆拉的调任令。Dawn报道。

法院的临时裁定

案件由萨比图拉·汗和奥朗则布·汗法官组成的合议庭审理。法院裁定，在作出最终决定前，两起案件均维持现状。

法院还向被告发出预先通知，其中包括领土发展秘书处行政长官、地方政府秘书和总干事，以及其他相关机构。法院要求他们在两周内提交说明。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

原告方立场

两名官员的律师皮尔·哈米杜拉·沙阿表示，10月11日，巴基斯坦总统根据宪法第232条和第234条，在开伯尔-普什图省实施紧急状态和省长管治。按他的说法，此后联邦政府将包括本努在内的12个指定地区的行政和业务控制权移交给领土发展秘书处，该秘书处的行政长官由额外首席秘书担任。

辩方称，联邦命令赋予总理在这些地区调动和任命省级雇员的权力。不过，律师表示，地方政府秘书于10月30日将巴洛奇停职，而地方政府和农村发展部门总干事于10月15日将伊纳穆拉调往总局。

律师认为，这些决定违反了联邦命令，且未经主管机关批准。法院还传唤助理总检察长塔杰·穆罕默德·汗和额外总检察长扎希杜尔·哈克出席下一次听证会。

关注我们在