韩国一家法院责令经纪公司Ador在一宗索赔331亿韩元（2480万美元）的案件中提交广告合同。这些文件用于评估该公司在与前NewJeans成员Danielle、其母亲以及Ador前首席执行官闵熙珍的纠纷中所主张的损失，《韩国先驱报》报道。

围绕文件的争议

在第七次庭审中，被告方代表再次提出Ador未提供广告合同的问题。其认为，文件缺失正在拖延审理，并可能推迟Danielle重返娱乐行业工作。Ador援引了保密限制。

法院裁定提交文件，不得延误对损失金额的评估。预计庭审将于1月结束。Danielle一方称，漫长的诉讼程序使她的职业生涯处于不确定状态。同时，关于Ador故意拖延案件的推测仍存在争议：Danielle的合同已经解除，且诉讼程序并未直接禁止她恢复职业生涯。

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其他诉讼与NewJeans合同

这起纠纷发生在另一宗20亿韩元诉讼的一审裁决之前。Hybe子公司Belift Lab对闵熙珍提起了该诉讼。该厂牌称，她关于Illit组合抄袭NewJeans风格的指控损害了其声誉。闵熙珍坚持认为，她提出了对创作相似性的合理担忧。

11月5日，《纽约时报》刊发有关NewJeans独家合同的报道后，这两起案件再次受到关注；这些合同签订时，五名成员均为未成年人。报道提出了有关保护年轻艺人、经济处罚以及使用表演者声音和肖像的问题。

法院于2025年10月确认成员与Ador签订的独家合同有效，在她们未提出上诉后，该裁决生效。Hybe表示，罚款条款符合政府标准，附加协议包含对未成年人的保护。闵熙珍对Hybe有关谈判的说法提出异议，称母公司的法律团队起草并修改了协议，并拥有批准协议的最终权力。

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