俄罗斯这一侵略国的喀山瓦希托夫斯基区法院依据俄罗斯联邦《行政违法法典》第19.3条，以不服从警方为由，对政治人士尤利娅·加利亚米娜处以2000卢布罚款。据Meduza报道，消息援引法律援助项目“辩护之言”。

在火车站被拘留

加利亚米娜于11月14日下午在喀山火车站被拘留。起初，警方因她拒绝解锁手机而对她制作了行政违法记录。

执法人员称，他们希望检查该设备，因为他们认为加利亚米娜可能参与极端主义或恐怖主义活动。与此同时，这名政治人士并未被列入由俄罗斯联邦金融监测局维护的恐怖分子和极端分子名册。

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加利亚米娜表示，她是以游客身份来到喀山的。

警方与政治人士的说法

根据记录，这名政治人士挥舞双手、抓住警察的衣服、推开他们，并试图逃跑。文件指出，这成为拘留她的依据。加利亚米娜否认了警方所述的事件版本。

她一直被警方扣留至11月16日的庭审。尤利娅·加利亚米娜此前曾担任莫斯科季米里亚泽夫斯基区市政委员会议员。2022年9月，俄罗斯司法部将她列入“外国代理人”名册。

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