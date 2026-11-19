美国佛罗里达州坦帕市一家联邦法院允许美国总统唐纳德·特朗普针对《纽约时报》和出版商企鹅兰登书屋提起的诽谤诉讼中的大部分诉求继续审理。法官史蒂文·梅里迪撤销了诉讼中的两项指控，但未驳回其余诉求。

佛罗里达州法院的裁决

该裁决由美国地区法官史蒂文·梅里迪作出，他由总统老乔治·布什任命。法官指出，其余诉求看似包含这样的主张：指控特朗普策划和实施复杂犯罪的言论，可能基于不完整且有限的信息。

特朗普称，该书和该报的报道包含虚假、恶意和诽谤性陈述。按照他的说法，这些材料旨在削弱他在2024年总统选举中的胜算。

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特朗普质疑哪些材料

该诉讼涉及《纽约时报》的两篇文章，以及该报记者彼得·贝克所著的书籍For Trump, a Lifetime of Scandals Heads Toward a Moment of Judgment。特朗普在诉状中援引了该书中的22项陈述，以及苏珊娜·克雷格和拉斯·比特纳文章中的12项陈述。

这些材料提出了有关特朗普在创作真人秀节目The Apprentice中的角色、他从父亲那里继承的遗产、商业项目以及在纽约的童年的问题。《纽约时报》和企鹅兰登书屋否认了诽谤指控。在要求驳回案件的动议中，它们表示，该诉讼在法律上缺乏依据，未能充分解释这些陈述的诽谤性质，并且包含无法证实或证伪的主观评价。该报、出版商的代表以及特朗普的私人律师均未迅速发表评论。

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