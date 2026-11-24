美国布鲁克林联邦陪审团裁定中国科技公司华为在一宗刑事案件的12项指控中有10项罪名成立。其中包括就其在伊朗的业务误导银行，以及窃取美国公司的商业秘密，《塞浦路斯邮报》报道。

与此同时，陪审团宣告华为在共谋实施敲诈勒索罪的指控中无罪。该项指控称该公司作为犯罪企业运作。

审判与指控

审判持续了两个多月。检方传唤了60多名证人，而辩方传唤了15名。华为及其三家关联实体共面临12项指控，其中包括银行欺诈和电信欺诈、违反制裁、共谋窃取商业秘密以及妨碍司法公正。

检方称，该公司就其在伊朗的商业活动误导了汇丰银行、渣打银行和法国巴黎银行。他们还试图证明，华为在20年间共谋获取美国公司的技术，其中包括思科路由器源代码和Quintel天线技术。根据检方说法，华为还聘用了一名教授，以获取CNEX公司开发的一块印刷电路板。

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孟晚舟案

这起刑事案件始于2018年。同年12月，华为首席财务官、公司创始人之女孟晚舟在加拿大根据美国逮捕令被拘留。她被指控就华为在伊朗的业务误导一名汇丰银行员工，使该公司得以违反美国制裁将美元汇入和汇出该国。

孟晚舟近三年间对被引渡至美国提出抗辩，随后达成暂缓起诉协议并返回中国。针对她的指控被撤销。审判期间，检方还向陪审团出示了附在该协议中的一份声明，她在声明中承认该公司在伊朗非法开展业务。

华为辩方坚持称，汇丰银行和其他银行知晓该公司在伊朗的业务，并且相互竞争为其提供服务。律师布莱恩·赫伯利格表示，检方选择性地使用个别事件，试图证明存在一项持续20年的共谋。

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